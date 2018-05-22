Путин увидел в приглашении Радева «хороший сигнал»

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Лидер Болгарии посетил с визитом Россию, чего не было уже 10 последних лет. Стороны провели переговоры по вопросам, являющимися для них самыми насущными.

Болгарский президент сообщил, что в его стране хотелось бы видеть российского лидера в этом году, когда там отмечается 140-летие освобождения Болгарии после русско-турецкой войны.

Владимир Путин в интервью после встречи сообщил, что увидел «хороший сигнал» в приглашении Радева.

Лидер России проинформировал журналистов, что визит Радева в РФ – это "хороший сигнал" для того, чтобы возобновились полноформатные российско-болгарские отношения. Путин сказал об этом 22 мая.

Путин продолжил, он проинформировал Радева о приоритетах России в том, как строить двусторонние отношения и о том, какие подходы РФ будет применять к насущным международным проблемам.

Президент Болгарии, в свою очередь, сообщил о готовности содействовать проведению диалога России с Евросоюзом.

Вчера Радев проинформировал Путина, что его страна готова вернуться к вопросу строительства аналога «Южного потока», который она же ранее и заблокировала.

Эксперты полагают, этот проект России в данный момент уже не интересен. Тем паче, когда партнёры открыто продемонстрировали свою ненадёжность. Лучше – через Турцию, где правительство демонстрирует большую внятность и стабильность.