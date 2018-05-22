Власти ЛНР: Украинцы бегут к нам из-за страха призыва в армию

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Власти ЛНР рассказали о гражданине Украины, которому пришлось переехать из Харькова в Луганск из-за страха новой волны мобилизации.

Илья Суворов уже отслужил в армии, был контужен и, в конце концов, демобилизован. Однако каково было удивление молодого человека, когда он пришел домой и обнаружил новую повестку. Решить проблему посредством военкомата у Ильи не получилось, его упорно снова призывали в армию, несмотря на то, что он признан не годным к службе. Житель Украины говорит, что тех, кого призвали в армию, ищут везде. Поэтому, если уже пришла повестка, то проще переехать в ЛНР, чтобы не попасть в армию ВСУ, - говорит Суворов. Призывников ловят в метро, на улице, даже в туалетах ночных клубов и на свадьбах. Скрыться не удается практически никому. Поэтому Илья принял твердое решение переехать из города.