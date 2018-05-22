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Об этом заявил главнокомандующий ВВС государства Амикам Норкин. По его словам, сирийские военные выпустили больше 100 ракет по израильским военным 10 мая.

В сообщении главы ВВС указывается, все самолёты задействовались в самой крупной в истории операции против иранских сил, а затем вернулись обратно на военные базы. По пути они также решили произвести атаку на стрелявшие комплексы ПВО, а именно на российские «Панцири» и «Буки».

Затем Израиль обвинил Сирию в применении ПВО против своих самолётов. По полученным данным, речь идёт о больше 100 ракет типа «земля-воздух».

Такое заявление Амикам Норкин сделал во время своего выступления перед коллегами из различных стран. Он также отметил, что было выпущено 32 ракетных снаряда, четыре из которых перехватили, а остальные даже не долетели до границы государств.