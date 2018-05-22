Запад хочет разжечь беспорядки на Мадагаскаре

Сегодня, 17:25

Протестные настроения в государстве развились вскоре после обнаружения вблизи острова в Мозамбикском заливе огромных запасов нефти и природного газа, поставляемые США.

Чрезвычайный и полномочный посол Мадагаскара в РФ, глава африканского корпуса, Элуа А. Максим Дуву прокомментировал протестные настроения в стране. Оппозиция настаивает: Запад поможет принести деньги. Однако посол отметил, что с проблемами государство столкнулось вскоре после обнаружения крупных нефтяных и газовых запасов. Из этого можно сделать вывод, что Запад хочет видеть во главе Мадагаскара своего человека, и для начала реализации данной идеи были пущены стандартные приемы - попытки разжечь конфликт внутри страны. Элуа А. Максим Дуву уверен, что это не протесты, не оппозиция против правительства, где всегда царил мир.

Дипломат отметил, что действующий президент Эри Радзаунаримампианина является единственным демократически избранным лидером, ведь раньше все руководители приходили к власти неконституционными путями. Хоть у нынешнего лидера все получается, некоторые считают, что он уже засиделся. К счастью, мадагаскарские народы так не считают, а их мирный нрав никогда не начнет воевать против себя. Посол уверен, что все недовольства - дело рук иностранцев, подталкивающих народные движения.

Дипломат сообщил, что до сих пор не велось разговоров об организации военной базы США или НАТО на острове.

Он подчеркнул, что РФ является приоритетным сектором для всех сфер деятельности: «Важно, чтобы мы сотрудничали с Россией».