Сегодня, 17:20

В Донецке возобновил работу Украинский народный трибунал, который расследует преступления киевской верхушки, пришедшей к власти при помощи вооруженного переворота, инспирированного западными спецслужбами. Обвинитель Сергей Кожемякин озвучил свою позицию.

По словам обвинителя, преступления киевской хунты доказаны и Порошенко, как человека, нарушившего свои политические предвыборные обещания и причастного к массовой гибели мирного населения, нужно пожизненно посадить за решетку. Кроме того, разделить ответственность с президентом Украины должна вся верхушка существующей власти.

В первую очередь, это касается «кровавого пастыря» Александра Турчинова, который стал инициатором военных действий против мирного населения страны и отдававшего приказы на бомбардировку городов Донбасса. Также причастен к массовым убийствам организатор добровольческих карательных батальонов Арсен Аваков. Назван экс-премьер Арсений Яценюк, нынешний глава правительства Владимир Гройсман и спикер Рады Андрей Парубий.