Сегодня, 17:13

Президент Украины опозорился перед всем народом. Последним приказом он наградил доцента Национального педагогического университета имени Драгоманова Аллу Зернецкую званием «Заслуженный деятель науки и техники». Оказалось, что награждаемая – родная сестра Марины Порошенко.

Порошенко наградил Аллу Зернецкую накануне. Ее опыт и научные работы помогли добиться результата в науке. Также доцент активно занималась изучением языков. Порошенко неожиданно наградил сестру жены за «владение русским языком». К чему приурочено звание, остается непонятным, поскольку день научного работника не отмечают в мае.

Комментариев от президента Украины не удалось получить. Однако в Сети пользователи возмущены состоянием дел и негативно оценивают «пани-братские» отношения в политике.

Примечательно, что Виктор Ющенко при власти также назначал своего кума на ответственный пост. К тому же Ющенко крестил дочерей-близняшек Петра Порошенко, чем проложил себе путь в политику, в качестве запасного варианта.