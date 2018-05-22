Захарченко приказал уничтожать военную технику ВСУ

Сегодня, 17:00

Верховный главнокомандующий ДНР распорядился открыть огонь на поражение вражеской военной техники ради безопасности мирных жителей.

Военные ДНР успешно сорвали попытку украинских силовиков прорвать позиции местного ополчения на окраине поселка Горловки в зоне вооруженного конфликта на Донбассе. Такого результата удалось достичь благодаря ранее отданному приказу Александра Захарченко уничтожать военную технику врагов. В ходе очередной атаки противотанковым вооружением ополченцы уничтожили 1 танк, 1 БМП, американскую станцию контрбатарейной борьбы ANTPQ-48, которую ВСУ использовали для направления артиллерийского огня по мирным жителям.

Военные работали точно, сокрушительно и прицельно, благодаря чему не пострадал ни один мирный гражданин, а техника была ликвидирована. Неожиданные массовые потери боевиков и крах плана захватить Горловку спровоцировали панику в руководстве 24-й бригады и «ООС». После этого ополченцы вместе с администрацией Дзержинска начали в спешке эвакуировать местное население, опасаясь очередного мощного контрудара.

Вооруженные силы ДНР впредь будут отвечать на атаки со стороны Киева таким же образом.