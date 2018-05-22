Николай Азаров: Арест Вышинского на Украине – нарушение Конституции

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На Украине продолжаются гонения на журналистов, которые, несмотря на все запугивания, продолжают высказывать свою точку зрения на происходящее в стране. Официальный Киев, не разбираясь в средствах, зачищает информационное пространство.

Недавно на Украине произошёл безосновательный арест Кирилла Вышинского, возглавляющего РИА Новости Украина. Ему инкриминируют государственную измену лишь за то, что он думает не так, как нынешнее украинское правительство.

По этому поводу высказались многие известные личности. В их числе и Николай Азаров, который был ранее на Украине премьером. Он полагает, что арест Вышинского – это нарушение украинской Конституции. При том – беспрецедентное.

Азаров считает это полным нарушением на Украине свободы слова. Бывший украинский премьер сообщил, что ждал от «европейских партнёров» соответствующей реакции, однако её не последовало.

Бывший высокопоставленный чиновник напомнил следующее. Подписанное Украиной Соглашение о евроинтеграции имеет такой пункт. Страна должна придерживаться демократических ценностей, свободы слова и свободы печати. Помимо того, вся украинская журналистика должна стать свободной.

Однако, продолжил Азаров, Запад сейчас молчит. Следовательно, страны ЕС не считают, что Киев нарушил положения этого Соглашения.

Хороший сигнал для Украины, полагает он. Значит, неугодных журналистов можно отправлять в тюрьмы на длительные сроки абсолютно спокойно.