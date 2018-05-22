Стешин: Горловка - только разведка боем

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Российский журналист заявил, что война на Донбассе начнется, как только настанет время Чемпионата по футболу 2018. Дмитрий Стешин дал весьма неутешительные прогнозы жителям Донецкой и Луганской областей.

Ранее состоялась презентация новой книги журналиста, в которую вошли рассказы военных из горячих точек Южной Осетии, Сирии, Ливии и на Донбассе. Журналист попытался показать войну, которую не увидеть в Интернете, и не посмотреть в фильмах. Конечно же, Стешин не забыл упомянуть и о судьбе Донбасса. Кстати, фотография на обложку книги была сделана как раз в Новоазовске, который на данный момент находится под контролем ДНР. Дмитрий посетил все горячие точки Донецка, пообщался с военными и с местными жителями. Писатель рассказал, что те действия, которые недавно велись под Горловкой - лишь боевая разведка, а настоящая война начнется во время ЧМ-2018. Директор музея, в котором проходила презентация, выразил надежду на то, что война на Донбассе скоро придет к своему логическому концу. В конце мероприятия желающих приобрести новую книгу было настолько много, что экземпляров не хватило на всех. Однако журналист поблагодарил всех за присутствие и пожелал всем мирного неба над головой.