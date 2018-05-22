В ДНР заявили о потерях среди ВСУ во время боёв под Горловкой

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По словам военных из неподконтрольных территорий, они давали ответный огонь.

В ДНР также заявили о потерях среди ВСУ. Военные из Донбасса заявили, что передовые части украинских войск получили сильный урон. Кроме того, горят склады ВСУ, хотя какие именно – не уточняется. Официальной информации об этом также не сообщалось.

В ВСУ же заявили, что девять солдат в результате боевых действий были ранены, и ещё двое убиты. Раненых военных отправили в госпиталь, где им была оказана помощь.

Также известно и о потерях в ДНР. По официальным данным, 15 человек были убиты и 13 ранены. За сегодняшний день, 22 мая, человеческих жертв среди обеих сторон не отмечается.