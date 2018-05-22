Аксенов назвал маразмом угрозу Киева уничтожить Крымский мост

Сегодня, 15:55

Сергей Аксенов ответил на заявление Игоря Мосийчука, который пригрозил уничтожить новый мост через Керченский пролив.

Депутат призвал не слушать заявления со стороны Украины, и назвал маразмом призыв к уничтожению Крымского моста. Сам политик также сообщил, что больше отвечать на высказывания подобного рода не собирается.

Крымский глава рассказал, что мост надежно защищен, и никто его не тронет. Также он опроверг слухи о том, что конструкция не надежна. Крым создал специальную бригаду, которая призвана защищать новый мост. Аксенов подчеркнул, что Украина способна лишь на «жалкие высказывания», а на радикальные действия у неё не хватит сил, так как Российская Гвардия надежно охраняет как мост, так и Крым.