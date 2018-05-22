Алексей Кудрин сообщил о назначении на должность главы Счётной палаты

Сегодня, 14:40

После завершения срока пребывания на посту президента, завершились и полномочия членов правительства. Сейчас утверждается его новый состав.

Алексей Кудрин был подан в Госдуму на утверждение его главой Счётной палаты. Только что в своём аккаунте в Twitter он сообщил, что стал Председателем этого ведомства.

Он поблагодарил депутатов за то, что те его поддержали. Также Кудрин пообещал обеспечение беспристрастного и открытого контроля за тем, как исполняются стратегические цели страны.

Некоторые из его подписчиков уже отреагировали. В основном они сообщают, что желающих контролировать много. Кто будет достигать стратегических целей – непонятно.

Кандидатуру Кудрина предложил депутатам для рассмотрения Владимир Путин.