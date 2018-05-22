Сегодня, 14:26

Заседание Свердловского областного суда состоится сегодня, а участник оппозиционного митинга успел объявить свое желание отказаться от приема пищи. Таким способом он решил выразить протест против судебной системы РФ.

Арестованный после акции «Он нам не царь» Виктор Балдин будет голодать. Об этом стало известно накануне после того, как представитель оппозиционера провел с подзащитным встречу. Предварительно на 15 суток Балдина арестовали. О дальнейшей его судьбе будет известно после проведения заседания.

В Сети обсуждают задержание Киры и подмечают, что ее вины нет, а репост митинга делали десятки людей. В ОВД «Тверском» задержали пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш.