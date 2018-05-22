Песков призвал верить словам Путина об испытаниях российских ракет

Сегодня, 14:06

Сенсационный репортаж американского телеканала CNBC о якобы неудачных испытаниях новейшего российского вооружения не остался без официальных комментариев РФ. В частности, со стороны пресс-службы президента России.

Спикер Кремля Дмитрий Песков призвал журналистов и политических экспертов верить словам Путина об испытаниях российских баллистических ракет, а не СМИ страны, которая уже второй год позиционирует себя, как последовательный противник России. Песков подчеркнул, что президент РФ ни разу не был замечен в озвучивании неправдивой информации, в отличие от представителей западных телеканалов и пропагандистских изданий.

Напомним, послание Путина Федеральному собранию перед президентскими выборами и демонстрация мощи новейшего российского вооружения, не имеющего мировых аналогов, получило широкое обсуждение за рубежом. Далее следовал парад Победы, на котором были представлены новые баллистические ракеты. Поэтому репортаж CNBC о якобы неудачных испытаниях стал «бальзамом» для ряда западных политиков и экспертов. В России некоторые оппозиционные СМИ поспешили распространить информацию.