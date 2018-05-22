В Кремле высказались о возможности обмена Вышинского на Сенцова

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Информацию об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, подобных предложений от Украины не поступало.

Всё началось с того, что недавно пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сообщала, что государство может быть готово рассматривать как вариант обмен Вышинского на украинских политических заключённых, которых удерживает в тюрьме РФ. Речь идёт о режиссёре, активисте и общественном деятеле, которого зовут Олег Сенцов.

Сейчас в Кремле решили высказаться о такой возможности обмена главы «РИА новости Украина» на Сенцова. По заявлению Пескова, подобных предложений российскому правительству не поступало. Он также особенно подчеркнул, что в любом случае, на вопросы подобного ранга говорят не публично на камеру, они любят тишину.