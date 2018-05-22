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По словам представителя МИД РФ, «это призыв к совершению террористического акта». А соответственно призывают к боевым действиям депутаты Украины, в частности, Игорь Мосейчук назвал переправу вражеской инфраструктурой.

Мария Захарова прокомментировала угрозы Киева уничтожить Крымский мост. Напомним, что депутат Верховной рады Мосийчук считает мост, соединяющий Россию и Крым – вражеской инфраструктурой.

«Потому что она соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора. Конечно же, при освобождении Крыма и дальнейшей деоккупации он будет значиться, как стратегический объект», - сообщает Мосейчук. «Это призыв к совершению террористического акта», - сообщила Захарова.

Этот призыв может обесценить отношение к России со стороны Украины и наоборот.