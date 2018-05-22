Жириновский: Граждан можно считать детьми до 30 лет

Сегодня, 11:57

Об этом заявил политик после комментария министра здравоохранения Вероники Скворцовой. По словам Жириновского, нужно пересмотреть возрастную градацию в России, например, старость будет наступать только после 90 лет.

«Минздрав прогнозирует, что в будущем граждан можно считать детьми до 30 лет. Мы бы расширили рамки и остальных возрастных групп. Молодость - это период с 30 до 60 лет. С 60 до 90 лет - это зрелость. А старость только уже после 90», - написал в социальной сети политик.

По словам Жириновского, комментарии Вероники Скворцовой министр назвала перспективой для России увеличение периода детства до 25-30 лет. Для этого она руководствовалась дельтой между продолжительностью жизни и понятием здоровой жизни. Владимир Жириновский уверен, что вскоре инициатива Скворцовой станет реальностью.

В Сети начали активно обсуждать инициативу изменения в законодательстве. Данный проект может получить поддержку при определенных изменениях в учебно-воспитательный процесс.