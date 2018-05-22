Жириновский: Граждан можно считать детьми до 30 лет

Об этом заявил политик после комментария министра здравоохранения Вероники Скворцовой. По словам Жириновского, нужно пересмотреть возрастную градацию в России, например, старость будет наступать только после 90 лет.
По словам Жириновского, комментарии Вероники Скворцовой министр назвала перспективой для России увеличение периода детства до 25-30 лет. Для этого она руководствовалась дельтой между продолжительностью жизни и понятием здоровой жизни. Владимир Жириновский уверен, что вскоре инициатива Скворцовой станет реальностью.
В Сети начали активно обсуждать инициативу изменения в законодательстве. Данный проект может получить поддержку при определенных изменениях в учебно-воспитательный процесс.