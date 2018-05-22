В соцсетях бурно отреагировали на решение Ройзмана об отставке

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Часть жителей Екатеринбурга решила, что уход мэра с должности хорошо отразится на экономике региона и благосостоянии граждан. Были и те, кто разочаровался в таком шаге политика.

О решении уйти в отставку стало известно в соцсетях Ройзмана. Своё решение политик мотивировал тем, что в Устав Екатеринбурга попали поправки, которые отменяют прямые выборы мэра. Это же, по словам Ройзмана – самый настоящий обман горожан, поэтому в выборах он учувствовать не будет и принимает решение об отставке.

В соцсетях на такой шаг Ройзмана отреагировали очень бурно. Стоит отметить, что большинство людей выступили всё же против Ройзмана и совсем не ностальгировали о его правлении.

Хотя нашлись и те, кто остался очень недоволен решением Ройзмана об отставке. В итоге, как и подобает интернету, между двумя противоборствующими сторонами началась целая «словесная битва» с доказательствами «за» и «против» экс-главы и чиновников Екатеринбурга.