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Это произошло после приезда девушки по доверенности к своему подзащитному Руслану. Теперь Кира стала соорганизатором митинга Навального 5 мая в Москве.

В Сети обсуждают задержание Киры и подмечают, что ее вины нет, а репост митинга делали десятки людей. В ОВД «Тверском» задержали пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш. Это произошло накануне. Известно, что помощница оппозиционера не была организатором митинга 5 мая, а сделала репост в социальной сети. Соратники Киры уверенны в ее невиновности.

Если ее вина и есть, то виновными нужно признать десятки россиян, которые поделились записью с он-лайн трансляции оппозиционного митинга в Москве. Сама же Ярмыш связывает политику властей с ее участием в качестве волонтера в 2013 году в кампаниях Навального.