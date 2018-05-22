Сторонник Навального одобрил отставку Ройзмана

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С поста мэра Екатеринбурга готов уйти Евгений Ройзман. Эксперты уверенны, что данный шаг является очень правильным и своевременным.

Сегодня, 22 мая о своей готовности уйти с занимаемой должности заявил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Данный вопрос уже вынесен на рассмотрение депутатов, которые не понимают причины такого решения.

Развеять все непонятные моменты решил сам Ройзман на своей страничке в социальной сети Twitter, где он заявил, что не собирается обманывать жителей Екатеринбурга. Дело в том, что в устав города была внесена поправка, в связи с которой были отменены прямые выборы мэра города. Сам действующий градоначальник не поддерживает такие изменения и не хочет принимать участия в предательстве своих избирателей.

Политический эксперт Леонид Волков поддержал данное решение Ройзмана и уверил, что тем, кто не погружен в уральскую политику, будет достаточно сложно понять. Такой шаг мэра сыграет ему только в плюс и повысит рейтинг. Сторонники лидера российских оппозиционеров Навального в лице Геннадия Гудкова поддержали такой шаг мэра.

Напомним, что пост мэра Евгений Ройзман занял в 2013 году, свои обязанности он выполнял успешно и пользовался высокой поддержкой электората. После его отставки исполнять обязанности градоначальника будет Виктор Тестов, которому и прочат должность мэра после внесения изменений в Устав Екатеринбурга.