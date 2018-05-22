СМИ: Трамп читает Twitter через незащищённый телефон

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По некоторым источникам, американский президент имеет два смартфона iPhone. При помощи одного он совершает звонки, а при помощи другого смотрит соцсети и находит новости, интересные ему. Изначально спецслужбы планировали менять iPhone для соцсетей каждый месяц, но глава США отказался.

О том, что Дональд Трамп читает Twitter и новости через незащищённый телефон, стало известно из сообщения газеты Politico. Издание ссылалось в своих заявлениях на секретные информационные источники.

Примечательно, по задумке, сотрудники безопасности выдали президенту два смартфона iPhone. В итоге то устройство, которое используется для Twitter, соцсетей и новостей, специалисты должны менять раз в месяц. Однако Трамп отказывается это делать, так как ему это очень неудобно. В итоге смартфон главы государства не проверяли на безопасность уже почти полгода.

В Белом доме конечно же подобные вопросы обсуждать и комментировать не стали.

Стоит отметить, что после инаугурации Трамп начал пользоваться официальным президентским аккаунтом в Twitter. При этом он активен и на собственной странице.