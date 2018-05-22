Гудков пристыдил проплаченные российские СМИ

Сегодня, 11:09

Российский оппозиционер в своём Telegram-канале привёл в пример некоторых информационных агентств, которые опубликовали статьи об «экологическом экстремизме». В ней защитники экологии выставлялись в самом негативном свете. В противовес политик привёл пример Узбекистана, который без лишних разговоров улучшил на порядок свою экологию.

В своём сообщении Гудков пристыдил российские СМИ, особенно самые крупные из них, которые «щедро проплачены». Оппозиционер привёл в пример данные о том, что за протестами против мусора «стоит пятая колонна».

Затем Гудков рассмотрел всё на статье, которая появилась в самых крупных СМИ РФ. Называется она: «Обсудили борьбу с «экологическим экстремизмом», или какие-то видоизменённые заголовки. В ней рассказывалось, как чиновники и политологи обсуждали, как можно противодействовать таким активистам, которые якобы блокируют крупные инфраструктурные проекты. Экологи выставлялись в статье, как некий политический механизм, который запрещает строить то, что приносит прибыль.

Оппозиционер приводит в пример Узбекистан, в котором недавно полностью запретили пластиковые пакеты. По словам Гудкова, это произошло без всяких подобных дискуссий, демонстраций, выступлений на шоу и «прочего антуража».

По словам политика, Узбекистан – не самая развитая страна. Там в столице зарплаты не больше 10 тысяч, а выборов не существует даже «в российском понимании». Однако они захотели улучшить экологию, и смогли. Сейчас пакеты даже нельзя ввести в страну.

Тем временем в Москве продолжать выдавать пакеты, выдавать свалки «на откуп сынуле генпрокурора», а затем яростно бороться с экологами.