МИД Украины предвидит обмен Вышинского на Сенцова

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Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца. По ее словам, возможность обмена в Киеве допускают. На одни весы готовы поставить Сенцова и Вышинского. Эксперты видят умысел в задержании главреда «РИА Новости Украина» для проведения обмена.

МИД Украины предвидит переговоры между Киевом и Москвой в вопросе освобождения Сенцова и Вышинского. По словам пресс-секретаря ведомства Марьяны Беца, этот сценарий возможен как обмен. Политологи допускают, что такое решение Украины задержать Вышинского стало намеренным для шантажа России.

К тому же, в Киеве этим поступком признали, что задержание главреда «РИА Новости Украина» стало политическим ходом для решения вопроса с Сенцовым. Российский политолог предвидит обмен, но подчеркивает, что таким способом Киев сможет вернуть веру народа.