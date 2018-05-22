Сегодня, 09:33

Сегодня, 22 мая, Евгений Ройзман сообщил о готовности покинуть занимаемую должность. Со скандалом вопрос поставили на рассмотрение, а причины для депутатов остались тайной.

Ройзман назвал причину ухода с поста мэра Екатеринбурга в социальной сети Twitter. По его словам, поправки в Устав Екатеринбурга в связи с отменой прямых выборов мэра, является прямым обманом жителей. Этот жест властей и депутатов Ройзман не разделяет и не готов в этом участвовать в предательстве интересов родного города.

К слову, в Екатеринбурге неожиданное решение главы города с пятилетним стажем (с 2013 года) неохотно включали в повестку дня на заседании 22 мая. После ухода мэра его обязанности будет выполнять Виктор Тестов. Политологи предполагают, что должность мэра достанется именно ему после отставки Ройзмана.