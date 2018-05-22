МИД РФ: Изоляции России в G20 не существует

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Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин, комментируя ход встречи в Аргентине глав МИД «большой двадцатки», развеял некоторые мифы, дискредитирующие положение России в международном сообществе. В частности, касающиеся отношения к официальной позиции Москвы.

По словам замглавы МИД, изоляции России в G20 не существует, это было практически доказано в Буэнос-Айресе, когда ряд стран заявили о готовности развивать более тесное сотрудничество с Москвой. Диапазон направлений, по которому могут быть в скором времени подписаны взаимовыгодные соглашения, необычайно широк. Большинство глав внешнеполитических ведомств не видят альтернативы многосторонним векторам развития.

Конечно, на фоне истерии, поднятой Лондоном и Вашингтоном, некоторые представители западных стран предприняли в Аргентине попытку поднять тему с «Новичком» и «вмешательством» России в американские президентские выборы. Однако большинство высокопоставленных дипломатов, довольно холодно восприняли провокационные выпады. Панкин подчеркнул, что мир начинает трезво оценивать роль и влияние России в сопротивлении безраздельной и эгоистичной гегемонии США.