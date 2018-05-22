Путин рассказал, как делал выбор между властью и путчистами

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Речь идёт о рабочих материалах картины, которую 15 мая показали на Каннском кинофестиваля. Кроме того, российский глава назвал события августа 1991 года «попыткой переворота».

Путин рассказал, что 27 лет назад он был офицером КГБ и работал в команде ленинградского мэра Анатолия Собчака. Затем ему необходимо было выбрать между главой государства Ельциным, и Госкомитетом по чрезвычайным положениям, где был и председатель советского КГБ Крючков.

Российский глава рассказал, как ему пришлось сделать выбор между действующими властями в лице Анатолия Собчака, который был на стороне Ельцина с действующей властью, и путчистами. Силовики стали на сторону тех, кто осуществлял это. Поэтому Путин быть там и там не мог.

Глава РФ отмечает, что он принял решение всё же быть с Собчаком. Это было нужно, чтобы не «метаться» от одного к другому. Именно из-за этого для него стало самым правильным решением уйти в отставку, написав рапорт. Собчак поддержал Путина и пообещал позвонить Крючкову. В итоге он и вправду решил позвонить и рапорт был в итоге подписан.

О фильме «Дело Собчака» стали говорить после его презентации, в прокат же он выйдет уже 12 июня.