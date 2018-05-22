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Конфронтация между странами НАТО и Россией в последнее время обострилась. Экс-главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Филипп Бридлав заявил, что не один генерал альянса не видит необходимости воевать с РФ.

Бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав дал развернутое интервью польским журналистам, в котором откровенно ответил на все вопросы, связанные с возникшим противостоянием между странами альянса и Россией. Генерал заверил, что российская армия стремительно развивается и учится на своих ошибках, многие ее подразделения не уступают по уровню вооружения и подготовки НАТОвским.

Также Бридлав заявил, что негативным является сигнал России о том, что ее ракеты, выпущенные из акватории Каспийского моря, могут достигнуть стран Европы, а на данный момент они направлены на Сирию. Такие заявления настораживают весь мир, особенно сегодня, когда конфронтация между странами нарастает. Несмотря на это, генералы НАТО не собираются воевать с Россией.

Напомним, что Бридлав в 2016 году ушел в должности главкома в Европе в мае после 39 лет службы в армии. Его сменил американский генерал Кертис Скапаротти.