Сегодня, 09:10

Неожиданное решение главы города с пятилетним стажем (с 2013 года) неохотно включали в повестку дня на заседании 22 мая. После ухода мэра его обязанности будет выполнять Виктор Тестов.

Мэр Екатеринбурга Ройзман заявил об уходе в отставку. Это произошло 22 мая во время проведения заседания Екатеринбургской городской думы (ЕГД). При этом заранее вопрос об отставке не был внесен в повестку заседания по представлению горадминистрации.

На данный момент, мэр Екатеринбурга официально заявил об уходе в отставку. На его место в мэрии главным претендентом станет Виктор Тестов, который станет исполняющим обязанности.

Депутаты при обсуждении повестки дня спорили над законностью решения о внесении нового вопроса в Устав города Екатеринбурга. В разбирательствах участвовали Константин Киселев и Владимир Крицкий.