Корабли Тихоокеанского флота РФ приплыли к Камбодже

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Этот визит является неофициальным. Известно, что всего три российских корабля зашли в порт Кампонгсаом. Плаванье длилось с 7 мая, а визит в африканскую страну продлиться до 26 мая.

Информацию об этом сообщил Николай Воскресенский, который занимает пост официального представителя флота. В его сообщении указывается, что к Камбодже прибыли такие корабли, как «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов» и средний морской танкер «Печенга».

В рамках визита на корабли Тихоокеанского флота РФ, ожидается целый ряд официальных лиц, таких как генеральный директор порт, мэр Сиануквиль, а также губернатор провинции.

Кроме того, возможно посещение главы военно-морской базы Реам, а также чрезвычайного и полномочного посла РФ в Камбожде Дмитрия Цветкова. Также известно, что на корабли из РФ смогут также посмотреть местные военные и обычные граждане.