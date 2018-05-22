Скандальный украинский депутат предлагает уничтожить Крымский мост

Сегодня, 08:05

Такое заявление народный избранник Игорь Мосийчук сделал во время интервью на телеканале «112 Украина». Он заявляет, что Керченский мост является вражеской инфраструктурой, цель которой - соединить оккупированные территории со страной-агрессором.

Скандальный украинский депутат также добавляет, что Крымский мост нужно считать стратегическим объектом, который очень важен для освобождения Крымского полуострова и дальнейшего процесса деоккупации полуострова. Мосийчук добавляет, что любая нормальная страна, будучи в состоянии войны за свои территории и граждан, конечно же хотел бы взорвать мост.

Поэтому народный избранник и предлагает уничтожить Крымский мост, а также сам аэропорт и железнодорожную станцию. Затем Мосийчук добавил, если бы он работал министром обороны, то точно пошёл бы на такой шаг.