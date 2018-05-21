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ФСБ удалось устранить участников ячейки экстремистов в Крыму. Злоумышленников уличили в попытке организовать межнациональный конфликт в регионе.

Стало известно, что украинские спецслужбы были одними из организаторов разжигания войны национальностей на Крымском полуострове, однако сотрудники ФСБ оперативно остановили противозаконные действия. В состав ячейки экстремистов вошли двое спортсменов из Харькова. По версии экспертов, злоумышленников нанял помощник украинского чиновника Мустафы Джемилева Эрол Велиев. Оказалось, что за успех экстремистской операции им заплатили бы большие деньги, за одну провокацию украинские организаторы предлагали по 500 долларов.

В первую очередь группа экстремистов направилась в дом духовного лидера крымских мусульман, так как этот человек первым поддержал воссоединение Крыма и России. Украинские террористы подожгли жилище мусульманина, чем привлекли внимание ФСБ. Трое обвиняемых в попытке разжечь конфликт на территории мирного полуострова уже задержаны и допрошены.