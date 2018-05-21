Эксперт: США хотят спровоцировать Иран развалить ядерную сделку

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Американское правительство уже применило множество тактик для осуществления своего плана. Однако Иран продолжает демонстрировать свою устойчивость к давлению США.

Эксперт Владимир Юртаев, директор Центра африканских исследований РУДН, считает, что США уже начали применять первые попытки разрушения иранской ядерной программы. Однако они не готовы оказаться в эпицентре событий в качестве виновников распада.

Сейчас американские власти всеми силами пытаются спровоцировать Иран и заставить его отказаться от участия в ядерной программе, после чего Тегеран будет виновен в разрушении договора по ядерной сделке. Ранее госсекретарь США Майк Помпео высказал требования к Ирану, которые касаются прекращения ядерной и ракетной программ. Американская сторона считает, что иранские власти имеют цель "злонамеренного влияния" в регионе.

Помпео считает, что Иран помимо отмены развития военной отрасли должен вывести свои войска из Сирии. Американское правительство настаивает, что США не имеет ничего против деятельности Ирана как государства, однако их не устраивает обогащение лидеров страны и "иранская агрессия" по их указанию.

Эксперт считает, что за лицемерной маской добрых намерений США скрывают желание нажиться на развале ядерной программы, обвинив во всем Иран.