Украинские военные нацелены «затянуть петлю» вокруг Донецка

Сегодня, 20:49

Военные рассматривают Горловку как самый выгодный и удачный пункт для подчинения ДНР. Командование украинской армии привлекли высотки в населенном пункте, захват которых позволит заполучить сразу весь город.

Вооруженные силы Украины получили приказ «затянуть петлю» вокруг Донецка, столицы ДНР. Вчера вечером украинские силовики попытались атаковать позиции бойцов армии ДНР на окраине Горловки. На официальной странице ООС в Facebook сообщили, что силовики пленили трех вражеских бойцов, а одного убили. Донецкие власти подтвердили сведения о захвате бойцов, отметив, что в ходе боевых действий убили пару военных Украины, что официально опровергли в пресс-центре ООС.

Старший офицер данного штаба сообщил, что военные планируют захватить Горловку, так как командование считает ее самым выгодным пунктом для «затягивания петли» вокруг Донецка, которая к тому же является «серой зоной», так как не попадает под запрет минских договоренностей. Завладев выгодными опорными высотками, силовикам удастся подчинить сразу весь город, так как из данных позиций довольно легко стрелять по любому объекту в городе. Если ВСУ удастся захватить окружающие Горловку высотки, то сепаратисты непременно поднимут белый флаг, так как дальнейшая борьба лишится смысла. Таким образом, Горловка - стратегический плацдарм для атаки Дебальцева и Енакиева.

Он также опроверг информацию о привлечении танков к атаке на окраины Горловки. Вместо них пехоту поддерживали БМП и БТР.