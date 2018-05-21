Кудрин: После моих проверок постов лишились 40 генералов

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Кудрин рассказал о неизвестных подробностях, связанных с его работой в составе администрации Бориса Ельцина, По утверждению чиновника, его прошлые «подвиги» способствовали тому, чтобы побеждать коррупцию в РФ.

Кудрин, ранее бывший министром финансов, сейчас готовится стать главой Счётной палаты. Он рассказал СМИ, что после его проверок, которые он провёл в 1990-е, 40 генералов лишились своих постов.

На пост руководителя Счётной палаты кандидатуру Кудрина внёс Владимир Путин. Ранее тот возглавлял Минфин.

Кудрин в качестве претендента на пост главного ревизора страны будет рассматриваться депутатами 22 мая. Политологи утверждают, что он, почти 100%, «проходной».

В преддверии назначения, Кудрин вспомнил, как он работая главой ельцинского контрольного управления, боролся с коррупцией. Тогда ведомство, где он был руководителем, занималось проверками силовых ведомств. Их результаты засекретили.

Лишь спустя 21 год Кудрин решил приоткрыть завесу секретности вокруг тех событий. С его слов, организованные им рейды привели только в МВД к отставке 40 генералов или понижению их в должности.

Следовательно, делает вывод Кудрин, он будет таким же принципиальным и во главе Счётной палаты, каким бы высокопоставленным не был объект проверки.

Полномочия главы Счётной палаты, согласно закону, определены на 6 лет. Ранее ведомство возглавляла Татьяна Голикова, ставшая вице-премьером.