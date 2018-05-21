В США боятся за свои самолёты из-за ракет России

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Американские воздушные суда с радарной системой JSTARS будут сбиты в первый же день конфликта.

Даже новейшая модификация американской авиации боевого управления и целеуказания окажется бессильной перед новейшими системами ПВО России, считает министр военно-воздушных сил США Хизер Уилсон. Она уверена, что самолёты с радарной системой JSTARS не выдержат борьбы против российских ракет. Глава ведомства подчеркнула, что стоящие на вооружении РФ комплексы имеют большую дальность, что позволяет поражать воздушные суда на значительной дистанции, лишив тем самым последних любых шансов на защиту. Уилсон уже подсчитала, что разработка эффективных платформ будет стоить американскому бюджету семь миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что авианосцы США бессильны против Ту-22МЗМ с ракетами Х-32. Ранее американские военные опасались лишь ракетоносцев Ту-160, однако теперь кораблям ВМС угрожают более совершенные комплексы.