Украинские силовики уверены, что ВСУ под Горловкой атаковали ДНР

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Они всячески попытались откреститься от атаки позиций ВСУ возле села Южное под Горловкой. Украинские военные "спихнули" всю вину на ополченцев ДНР.

В пресс-службе Объединенных сил Украины рассказали, что ВСУ смогли отбить атаку под Горловкой. В первую очередь в нападении обвинили украинских силовиков, но они поспешили опровергнуть обвинение. Украинская сторона отметила, что враг продолжает атаковать позиции ВСУ в освобожденном пункте Южное. Напомним, что рано утром 21 мая стало известно, что на окраине поселка заметили 10 человек из диверсионной группы.

«Противодиверсионный резерв бригады выдвинулся на перехват ДРГ, остановив ее продвижение и отбросив врага от позиций защитников Украины. В результате боестолкновения враг понес значительные потери и, прикрываясь шквальным минометным огнем своих батарей, вынужден был отойти», - передаются слова украинских силовиков.

В результате боя погибли два украинских военнослужащих, в их числе командир противодиверсионной группы Андрей Маслов.