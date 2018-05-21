Украинские силовики уверены, что ВСУ под Горловкой атаковали ДНР

Они всячески попытались откреститься от атаки позиций ВСУ возле села Южное под Горловкой. Украинские военные "спихнули" всю вину на ополченцев ДНР.
В пресс-службе Объединенных сил Украины рассказали, что ВСУ смогли отбить атаку под Горловкой. В первую очередь в нападении обвинили украинских силовиков, но они поспешили опровергнуть обвинение. Украинская сторона отметила, что враг продолжает атаковать позиции ВСУ в освобожденном пункте Южное. Напомним, что рано утром 21 мая стало известно, что на окраине поселка заметили 10 человек из диверсионной группы.
В результате боя погибли два украинских военнослужащих, в их числе командир противодиверсионной группы Андрей Маслов.