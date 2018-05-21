В Екатеринбурге чиновникам сделают кабинет в бывшем туалете

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Офисы в старом здании располагаются возле резиденции Евгения Куйвашева, главы Свердловской области. Такую информацию опубликовали в «Znak.ru», ссылаясь на поправки программы приватизации государственного имущества на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Этот документ был составлен сотрудниками областного министерства по управлению государственным имуществом. Помещение в Екатеринбурге, где ранее был общественный туалет, много лет стояло на продаже, но спроса на него не было.

В результате помещение было передано в собственность региона, где чиновникам сделают кабинеты, получается, они будут работать в бывшем туалете. Не раскрывается, за какую цену региональное правительство купило площадь.