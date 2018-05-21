Сегодня, 19:22

Николас Мадуро переизбран президентом Венесуэлы, получив поддержку 68% проголосовавших избирателей. Вашингтон «поздравил» политика обвинениями в наркоторговле.

Скандальное отстранение от президентской гонки главного конкурента, купленные голоса, потенциальное сокращение ВВП на 9,2%, а также превышающая 13000% инфляция заставят революционеров выйти на улицы, считает программист-неудачник, чужой для россиян и американцев, сторонник Алексея Навального Павел Сенко. Штаты готовятся к нападению на Венесуэлу, однако сначала в Вашингтоне попытаются свергнуть Мадуро поддержкой революционеров, размышляет Сенко. Вариант с войной между США и Венесуэлой сторонник Навального назвал маловероятным, но вполне возможным.

45% пришедших на выборы венесуэльцев отдали 68% голосов развалившему экономику страны президенту Николасу Мадуро. Видимо, народ поверил во сны лидера, в которых к нему в виде птички приходит с наставлениями покойный предшественник Уго Чавес.

Узнав нерадостную для себя новость, США обвинили Мадуро в связях с наркоторговцами. Президент Венесуэлы в паре с Диосдадо Кабелло (ближайший соратник) отмывали полученные от поставок наркотиков деньги в Коста-Рике и России, считает американский Минфин.

Теперь пару слов о предсказателе войны США и Венесуэлы Павле Сенко. Он проживает в Штатах, зарабатывая на жизнь созданием сайтов. Сейчас программист бесплатно создает для Алексея Навального портал «РосПил». Сенко всячески поддерживает главу ФБК, заявляя о готовности стать министром информатики РФ, если оппозиционер станет президентом. Много разработанных Сенко сайтов сейчас не работают, что повесило на него клеймо неудачника. Когда программист пишет посты на английском, ему почти никто не отвечает. Итог – россиянин не смог стать своим для американцев.