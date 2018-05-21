США: Мы будем «сдерживать агрессию Ирана»

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Сообщение об этом сделал Майк Помпео. Он занимает пост госсекретаря США. Заявление было озвучено им во время выступления в Вашингтоне.

Помпео сообщил о намерении проведения тесной работы с Минобороны США и союзниками государства в регионе для того, чтобы «сдерживать агрессию Ирана».

Представитель США сообщил, что навигация в водах, прилегающих к данному региону, будет, благодаря американским усилиям, «свободной».

Помимо того, сообщил высокопоставленный чиновник, США начнут работать над темой предотвращения любой киберкактивности Ирана, которая будет сочтена в качестве злонамеренной.

Помпео продолжил, иранские представители и подручные поощряемых этой страной террористических группировок будут «раздавлены по всему миру».

Иран, завершил свое выступление госсекретарь США, никогда не получит карт-бланш на то, чтобы доминировать в регионе.

В то же время, многие из европейских союзников США не одобряют подобные действия. В особенности, Германия и Франция.

Европу очень заботит вопрос выхода Вашингтона из «ядерной сделки» и последующие за этим санкции.

Множество компаний Франции ведут очень успешный бизнес в Иране, получая серьёзные прибыли. Они не намерены оттуда уходить. К этой позиции присоединился и Макрон, обычно следовавший всем указаниям Трампа.

Меркель также заявила однозначно. ЕС не станет выходить из «ядерной сделки».