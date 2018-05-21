В МИД России назвали честной и выгодной сделку по продаже Аляски США

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Представители ведомства отметили, что в данном соглашении нуждались как Россия, так и США.

Честной и выгодной назвали сделку по продаже Аляски США в 1867 году в МИД России. Замглавы ведомственного историко-документального департамента Артём Рудницкий заметил, что подобные договора отвечали духу того времени. Эксперт обратил внимание на тот факт, что к моменту продажи Аляски существовало сразу несколько предпосылок для такого решения. В частности, Рудницкий отметил, что содержать заморскую колонию было нерентабельно. К тому же защищать её от посягательств соседей было весьма трудно. В этой связи передача территорий Америке на тот момент выглядела логичной.

По словам Рудницкого, в 1867 году отношения между Россией и США были хорошими и даже «почти прекрасными». Первоначально российская сторона хотела выручить за Аляску порядка $5 млн, но позже удалось договориться о сумме в $7 млн. Историк уточнил, что все эти средства пошли на строительство железных дорог в империи, а не были «прикарманены», как многие сейчас считают.