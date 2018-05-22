СМИ сравнили свадьбу принца Гарри и Меган Маркл с инаугурацией Трампа

Сегодня, 06:15

Журналисты из известного информационного агентства решили опубликовать на странице в Twitter сравнительное фото. На одном было запечатлено, сколько людей пришли посмотреть на президента, а на другом – сколько на королевскую семью.

Сравнивая свадьбу актрисы Меган Маркл с принцем Гарри с инаугурацией Трампа, журналисты добавили: «Просто говорю», а также смайл с расставленными в бок руками.

Очевидно, что таким образом в СМИ сравнили количество людей, которое пришло посмотреть на принца с его новоиспечённой супругой, и количество граждан США, которые захотели посмотреть на Трампа.

Однако сравнение немного не корректно, ведь на фото с инаугурацией было сделано с намного большей высоты, чем фото со свадьбы. Если на первом снимке людей даже не видно, и они напоминают некую чёрную массу, на втором можно рассмотреть каждого посетителя.

Впрочем, большинство комментаторов, а пост обсуждают 84 тысячи человек, обвинили BBC в разжигании ненависти между двумя странами и предложили сравнить подсчёты количества людей, которые посетили разные по значимости события.