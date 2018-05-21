Жириновский: США не победить ни Россию, ни Китай

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Трамп пугает Европу Россией, чтобы ослабить политику Китая и напасть на Иран.

Политик сообщил, что США имеет только одно преимущество: враг в лице России, против которого нужно объединяться. Для этого Вашингтон активно распространяет антироссийскую пропаганду. Также Жириновский подчеркивает, что через десять лет Китай будет представлять большую опасность для Соединенных Штатов Америки. Китай вынужден сблизиться с Россией, так как если этого не будет, то против них объединится весь Запад. Владимир Жириновский полагает, что России также необходим хороший союзник в лице Китая, чтобы оказывать друг другу взаимную помощь.

Следующая страна, разгромить которую планирует Запад – Иран, - рассказал политик. Лидер ЛДПР закончил тем, что рассказал о плюсах холодной войны в мире. К примеру, цены на нефть уже возросли, что поможет России стать не только сильнее, но и богаче.