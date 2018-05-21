Черноморский флот получил нового командующего

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Временно исполняющим его должность назначен Александр Моисеев, являющийся вице-адмиралом флота. Он сообщил об этом 21 мая, встречаясь с Дмитрием Овсянниковым, который занимает пост губернатора Севастополя.

Согласно предоставленной им информации, указ о том, кто в дальнейшем возглавит Черноморский флот, пока не подписан. До этого обязанности нового командующего будет исполнять именно он.

Ранее Черноморский флот с 15 апреля 2013 года возглавлял Александр Витко в чине адмирала. Сейчас он оставляет свой пост с повышением. Ряд источников, приближённых к флотским кругам, полагали, что на освободившуюся должность командующего будет назначен Моисеев.

Этот вице-адмирал, начиная с 2012 года, командовал на Северном флоте его подводными силами. В 2016 году в начале апреля он стал начальником штаба СФ.

22 ноября 2017 года Моисеев занял пост заместителя начальника Генштаба ВС РФ. Новый и.о.командующего ЧФ удостоен звания Героя России. Его он получил в 2011 году.

Ещё до назначения на должность он приехал в Севастополь, чтобы стать участником парада Победы и празднования 235-летия Черноморского флота.

Адмирал считает, что Севастополь и расположенный в городе флот являются неразделимыми субъектами.

Губернатор заверил его, что правительство станет надёжным партнёром Черноморского флота при решении любых вопросов.