Эксперт о победе Мадуро: «Будет сильное противодействие»

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США продолжат нагнетать обстановку в Венесуэле по линии латиноамериканских стран.

Главред журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин дал оценку победе Николаса Мадуро на досрочных президентских выборах в Венесуэле. Эксперт заметил, что политик намеренно пошёл на переизбрание, чтобы доказать, что он легитимный президент. При этом Травкин подчеркнул, что победу Мадуро нельзя считать окончательной, поскольку США продолжат нагнетать ситуацию как внутри Венесуэлы, так и вне её, по линии латиноамериканских стран. Вашингтон, по мнению специалиста, окажет Каракасу сильное противодействие. В то же время Травкин считает, что многие смотрят за развитием ситуации в Венесуэле, чтобы понимать, как будет развиваться всё Западное полушарие.

Напомним, сегодня утром стало известно, что Николас Мадуро был избран президентом Венесуэлы. Явка избирателей составила всего 46%. При этом 68% проголосовавших отдали голоса за действующего лидера страны. В США и Аргентине поспешили заявить, что не признают результаты выборов.