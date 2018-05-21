Россия построит еще несколько атомных подлодок класса «Борей-А»

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До начала 2023 года на судостроительном заводе планируется сконструировать еще шесть атомных подводных лодок типа «Борей-А». Проект «Борей-Б» не будет включен в программу вооружения на 2018-2027 годы.

Проект «Борей-Б» был назван не эффективным из-за низкого соотношения стоимости и качества подлодок. Вместо этого, в программу вооружения после 2023 года включены «Бореи-А». Директор судостроительного завода Алексей Рахманов рассказал, что проект «Борей-Б» был отправлен на доработку из-за слишком высокой стоимости.

Напомним, что атомные подводные лодки данного типа были разработаны и построены строительным предприятием военной техники «Рубин». Два «Борея-А» будут переданы в ВМФ уже в следующем году, а последняя планируемая подлодка в 2021-2023 годах. Новый проект отличается тем, что подлодки характеризуются лучшей скрытностью, новизной корпуса и новым оборудованием на борту. Подлодки данного типа входят в состав ядерной обороны РФ. Каждая субмарина обладает баллистической ракетой, способной достигать разных целей на нескольких континентах одновременно.