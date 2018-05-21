Жириновский: Американские корабли убегают от русских ракет

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Лидер партии ЛДПР, что отношение ЕС к США явно изменилось после встречи Путина с Меркель в Сочи. Теперь Евросоюз понял, что Америка стала довольно слабым государством, на которое нет надежды.

На сегодняшний день Россия остается центром политики мира, а также одним из мощнейших и опытных государств в военном отношении. Россия обладает большим экономическим потенциалом и огромными ресурсами в мире. Когда СССР был на пике своей силы, лидеры остальных стран приезжали в Ялту к Брежневу. И теперь канцлер Германии прибыла в Сочи к президенту РФ, что очень символично. Жириновский говорит о том, что Трамп показал уязвимое место своей страны. Америка не сможет больше заставлять Европу отказываться от «Северного потока 2». Отметим, что конфликт между США и ЕС разразился из-за газопровода, который проходит по дну Балтийского моря к Германии. Представители Евросоюза понимают, что Америка уходит, и больше не будет защитой для Европы.

Владимир Вольфович напомнил также, что Британия уже вышла из ЕС, и Германия думает об этом из-за того, что надоело помогать южной части Европы, которая работает в расслабленом режиме в силу своего расположения на карте, ведь в жару людям лень работать, а там высокий градус практически круглогодично. У России как раз удобное расположение, здесь холодно. И экономика развивается в холодном климате и при больших расстояниях: Вся Америка живет на широте Сочи. Будь в России такой климат мы бы увидели расцвет и благополучие! У США нет Воркуты, Архангельска, Мурманска. А вся их предприимчивость родилась в европейских тюрьмах. Уголовники убежали из Европы, они захотели свободы. Они перебили и ограбили в Америке все местное население. Все строители США бывшие преступники", заявил лидер ЛДПР.

Он отмечает, что народ России не стремится куда-то убежать. А Америка, в свою очередь, основана на грабительстве, убийствах и предательствах, но при этом боятся России. Она мечтает оставаться лидером, но на это у них мало сил:"Америка летит в кювет, ее войска убегают от русских ракет. США пора признать это и не мешать жить другим!".