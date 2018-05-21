Греческий политиков не устраивает новое название Македонии

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Они выступили против названия, которое предлагает ввести македонский премьер-министр Зоран Заев.

Глава македонского правительства недавно выступил с предложением переименовать Македонию в «Республика Илинденская Македония». Но такое название греческих политиков не устраивает. Дело в том, что новое название исторически и напрямую связывается со стремлением Македонии создать собственную нацию и государство, которое распространяется до Эгейского моря и включает Салоники.

В сообщении оппозиционеров из крупной партии «Новая демократия» указывается, что любая ссылка на Илинден в названии Македонии не положит конец ирредентизму Скопье, а и вовсе укрепит его. Однако, этот вопрос даже можно и не обсуждать.

Кроме того, в Демократическом альянсе придерживаются точно такой же мысли. В греческом правительстве также обратились к македонской стороне найти самое оптимальное название.