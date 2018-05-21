В Киеве шокированы итогом встречи Путина и Меркель

Сегодня, 16:04

Украинские эксперты считают, что в Сочи Меркель заочно отдала России Донбасс.

В Киеве до сих пор не могут отойти от итогов встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель, которые среди прочих вопросов обсудили, в том числе, и проблему Украины. В частности, с тревогой здесь встретили новость о том, что Германия не будет препятствовать строительству газопровода «Северный поток-2». В то же время большие опасения у местных экспертов вызвало то, что Меркель не стала возражать против предложения Путина о размещении в Донбассе миротворцев из стран, не входящих в НАТО. Это обстоятельство, считают в Киеве, может привести к окончательной потере региона, поскольку там могут появиться союзники России, которые станут пресекать попытки Украины восстановить контроль над этими территориями. Также прозападные эксперты считают, что следующий президент страны наладит отношения с РФ и в итоге с неё окончательно сниму все международные санкции.

Ранее мы писали, что встречу Путина и Меркель сравнили с «визитом к врачу». Немецкая пресса пишет, что лидер Германии вынужден был отправиться в гости к президенту России.