Глава LNG Allies раскрыл блеф США по «Северному потоку-2»

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Вашингтон не будет ничего предпринимать в ответ на лояльность Евросоюза к проекту строительства газопровода.

Глава ассоциации добычи и экспорта сжиженного природного газа (СПГ) LNG Allies Фред Хатчинсон раскрыл блеф США относительно «Северного потока-2», заявив, что Штаты не станут предпринимать решительных шагов по противодействию наращиванию поставок российского газа в Европу. Несмотря на угрозы ввести санкции в отношении структур, причастных к строительству газопровода, реальных движений в данном направлении не будет, уверен эксперт. Руководитель LNG Allies также скептически отнёсся к заявлению заместителя помощника главы Госдепа США Сандры Оудкирк о готовности применить по отношению к странам-лоббистам «Северного потока-2» закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». По мнению Хатчинсона, Вашингтон не решится на подобный шаг.

Ранее мы писали, что США готовит для Германии сделку в обмен на отказ от «Северного потока-2». Американское руководство планирует предложить Берлину выгодные условия сотрудничества.