Песков прокомментировал реакцию Кремля на букет Меркель от Путина

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Здесь речь идёт о статье в немецком информационном агентстве Bild. В ней специалисты во время рассуждения заявили о том, что таким шагом глава РФ решил продемонстрировать немецкому лидеру, что он мужчина, а она женщина. Также отмечалась и другая борьба на таком мелком уровне среди политиков.

Среди российских политиков и деятелей статья в Bild вызвала широкий резонанс. Уже успели высказаться даже в Госдуме РФ. Сейчас же Дмитрий Песков решил прокомментировать реакцию Кремля на подаренный букет Путиным Ангеле Меркель.

Отвечая на вопрос Песков заявил, что в Кремле никак не реагируют на заявление немецкого издания, ведь «у них» принято жарить женщинам цветы, как признак хорошего тона. Кроме того, это традиция.

В Bild же заявили, что Меркель и Путин ведут между собой некую борьбу. Кроме того, политики подобного уровня здороваются только за руку, это основы деловой этики.

Песков также высказался и о решении Британии перекрыть к государству поток «грязных» российских денег. Недавно парламент решил вводить очередные санкции против отдельных лиц, которых официально поймали на взяточнистве, отмывании денег и нарушении прав человека.

Песков считает, что дело Скрипалей это русофобия, а новые ограничительные меры – это конкуренция. Политик решил, что инвесторы перестанут вести бизнес в Великобритании. Однако стоит понимать, что правительство страны вело речь именно о тех людях, которых официально поймали на нарушениях законов.